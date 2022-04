Palmeiras goleia o São Paulo e conquista o Paulistão

Da Redação

O Palmeiras é campeão do Paulistão. O título foi conquistado na tarde deste domingo, no Allianz Parque, com uma vitória por 4 a 0 para cima do São Paulo. Apesar de ter perdido no Morumbi, por 3 a 1, o time alviverde não se intimidou, foi para cima e conquistou mais uma taça da ‘era Abel Ferreira’.

Com o título, o Palmeiras se vinga do ano passado, quando perdeu a taça para o mesmo São Paulo. Agora, o time alviverde chega a 24 títulos estaduais, contra 22 do seu rival.

O clássico começou quente. Precisando de um placar elástico para ser campeão, o Palmeiras foi para cima e pressionou o São Paulo. A tática deu resultado. Aos 21 minutos, Marcos Rocha deixou a bola com Gustavo Scarpa, que cruzou na medida para Danilo. O volante mergulhou para fazer 1 a 0.

O São Paulo sentiu o gol e ficou mais retraído. O Palmeiras, então, continuou apertando e fez o segundo aos 27 minutos. Raphael Veiga cruzou, a bola bateu na defesa e sobrou para Zé Rafael. O volante chutou mascado, mas viu a bola tocar na trave e acabar no fundo das redes.

Após ver o Palmeiras abrir 2 a 0, o São Paulo resolveu sair para o gol e tentou diminuir com Calleri. O atacante tentou de voleio para defesa de Weverton.

No segundo tempo, o Palmeiras começou a todo vapor novamente e fez o terceiro logo aos dois minutos. Dudu deu de calcanhar para Raphael Veiga, recebeu de volta e cruzou na medida para o camisa 23 fazer 3 a 0.

O São Paulo ainda tentou diminuir, mas o Palmeiras fechou a conta para decretar o título aos 35 minutos. Zé Rafael desarmou Igor Gomes e tocou para Gabriel Veron. Ele deu para Raphael Veiga, que mandou no fundo das redes.

Ficha Técnica

Palmeiras 4×0 São Paulo

Data: 3 de abril de 2022;

Local: Allianz Parque, em São Paulo;

Público: 31.836;

Renda: R$ 2.772.491,62;

Árbitro: Raphael Claus;

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Maniz e Neuza Inês Back;

VAR: Thiago Duarte Peixoto;

Cartões amarelos: Rogério Ceni e Luan (São Paulo); Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Zé Rafael (Palmeiras)

Expulsão: Rafinha (São Paulo)

Gols: Danilo, 21’, Zé Rafael, 27’ do 1ºT; Raphael Veiga, 1’ e 35’ do 2ºT;

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jorge); Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Wesley) e Raphael Veiga; Dudu (Mayke) e Rony (Gabriel Veron).

Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Jandrey; Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington (Arboleda); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Nikão), Igor Gomes e Alisson (Patrick); Eder (Luciano) e Calleri.

Técnico: Rogério Ceni.