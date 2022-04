Abelardo confirma pré-candidatura a deputado estadual

Vereador se junta a outros nomes que disputarão o cargo em outubro

Da Redação

A menos de seis meses para as eleições de outubro, Botucatu vê o quadro de potenciais candidatos a deputado estadual aumentar. Nesta segunda-feira, 4 de abril, o vereador Abelardo (Republicanos) anunciou a intenção de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

A especulação em torno do lançamento do nome do vereador ocorria durante todo o final de semana, com compartilhamento de informações em grupos de WhatsApp e também em outras redes sociais virtuais.

Ao lado do vereador, devem disputar uma vaga na Alesp o atual deputado Fernando Cury (União Brasil), o ex-secretário de Saúde de Botucatu, André Spadaro (PSDB) e também o do ex-vereador Carlos Trigo (PDT).