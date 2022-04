Botucatu: mulher sofre queda na Cachoeira da Marta e é resgatada pelo helicóptero Águia

Mulher caiu na Cachoeira e tem suspeita de fratura em uma das pernas

Da Redação

O Corpo de Bombeiros de Botucatu fez o resgate de uma mulher na tarde desta terça-feira, 5 de abril. O fato ocorreu na Cachoeira da Marta, existente no parque do mesmo nome.

Conforme noticiado pela imprensa local, a vítima de 45 anos sofreu uma queda enquanto frequentava a Cachoeira. Devido a isso, ficou presa a alguns cipos e galhos do entorno. Havia a suspeita de que ela sofrera fratura em uma das pernas.

Devido ao terreno ser em um declive acentuado e, mesmo com a escadaria revitalizada, foi necessário fazer o resgate com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

Não há informações sobre o estado atual da vítima.