Campus da Unesp, em Rubião Júnior, começa a sofrer intedições para obras no Hospital das Clínicas

Faixa 1 será totalmente interditada para a circulação de veículos

Da Redação

Seguindo o cronograma da obra de contenção do talude e calçada, em andamento ao lado do prédio do Ambulatório de Especialidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), a partir desta quarta-feira, 6 de abril, a Faixa 1 (sentido Superintendência / Maternidade) será totalmente interditada para a circulação de veículos.

Fique atento às rotas alternativas, durante o período de obras:

Pedestres

Acesso à Farmácia de Alto Custo ou Boulevard: deve ser realizado pela passarela temporária próxima ao canteiro de obras.

Acesso à Ressonância ou Pronto-Socorro: deve ser feito pela via adequada para este trajeto (sentido Bom Prato).

Motoristas: ao entrar no Câmpus, será necessário utilizar a Faixa 3 (sentido Pronto-Socorro). A saída do Câmpus será realizada pelas vias normais, não havendo alterações.

Além das mudanças de rotas, em função da obra, o estacionamento de funcionários próximo ao Ambulatório Mion também está parcialmente interditado.