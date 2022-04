Iniciada a revitalização da Conde de Serra Negra

Maquinários têm efetuado implantação de galerias, alargamento da pista

Da Redação

Prometida para abril, a revitalização da Avenida Conde de Serra Negra, na região Leste, começou efetivamente. Há alguns dias maquinários têm efetuado implantação de galerias, alargamento da pista e outros trabalhos de estrutura.

O trecho contemplado nesta etapa são os trechos que vão da Rua Dr. Armando Salles de Oliveira até a rotatória da Rodovia Alcides Soares.

A nova “Conde” terá vias duplicadas e ajustes nos dois quilômetros de extensão. Não foram dados detalhes sobre o quanto será investido, nem ao menos cronograma de obras. intenção 1é que as obras tenham início ainda neste primeiro semestre.

Avenida é responsável por conectar parcela de bairros como o Jardim Peabiru, residenciais Cachoeirinha, Vila Maria, Vila Mariana à região Central de Botucatu. Também é via de acesso à vicinal Alcides Soares e dos Distrito de Vitoriana e do Rio Bonito Campo e Náutica.

Prefeitura não informou o valor total do investimento a ser feito na Conde. Previsão é que as obras estejam concluídas no segundo semestre.