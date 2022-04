Prouni: prazo para inscrições na lista de espera encerra hoje (05)

Prouni é uma das opções de acesso a cursos de graduação por meio do Enem

Da Agência Educa Mais Brasil

Estudantes interessados em ingressar no ensino superior através do Programa Universidade para Todos (Prouni) devem ficar atentos. Encerra hoje (05) o prazo para adesão na lista de espera do programa. A inscrição deve ser feita no endereço https://acessounico.mec.gov.br/prouni e pode se candidatar quem havia se inscrito no processo seletivo regular, mas não foi aprovado em nenhuma das duas chamadas do programa. A previsão é de que o resultado da lista de espera do Prouni seja divulgado na próxima quinta-feira, dia 07.

O Prouni é uma das opções de acesso a cursos de graduação por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A partir do programa, os participantes podem manifestar interesse nas bolsas de estudo parciais e integrais que cobrem, respectivamente, 50% e 100% das mensalidades em instituições de ensino superior particulares. Para o primeiro semestre de 2022, o programa disponibilizou 273.001 bolsas de estudos, sendo 181.036 e 91.965 parciais.

Diferentemente de outras edições, nesta os participantes puderam concorrer com notas obtidas no Enem 2020 e 2021. A mudança foi definida na Medida Provisória (MP) 1.075/2021 editada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro no final do ano passado.

Para concorrer às bolsas do Prouni, a pessoa não deve possuir diploma do nível superior e deve, obrigatoriamente, ter participado do Enem obtendo, pelo menos, 450 pontos na média das provas, sem ter zerado a redação.

Para uma bolsa integral, o participante deve comprovar renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. É necessário também que o interessado tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada com bolsa integral ou parcial.