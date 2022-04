Unesp de Botucatu abre concurso para assistente administrativo; salário ultrapassa os R$ 6 mil

As inscrições serão recebidas exclusivamente via internet

Da Redação

A Faculdade de Medicina da Unesp, campus de Botucatu (FMB/UNESP), anuncia que no período de 11 a 25 de abril de 2022 receberá inscrições para o concurso público visando a contratação de uma função de Assistente Técnico Administrativo I (Área de Atuação: Finanças), sob regime da CLT, na condição de Técnico-administrativo Substituto.

As inscrições serão recebidas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico https://inscricoes.unesp.br. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 80,00 recolhida no Banco do Brasil, agência 5556-5 – C/C 130185-3 – UNESP/Faculdade de Medicina.

De acordo com o edital, o vencimento será de R$ R$ 6.886,26 mensais, em jornada de 40 horas semanais de trabalho enquanto perdurar o afastamento do servidor a ser substituído, não excedendo o prazo de dois anos. Para que seja efetivada a contratação, o candidato deverá comprovar curso de graduação ou equivalente nas áreas de Administração, Gestão, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de três horas e será composta de questões de múltipla escolha assim divididas: Língua Portuguesa (15 questões), Matemática (10), Conhecimentos Específicos (20) e Informática (5).

A convocação para a realização das provas deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Estado – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizado, como subsídio, no site https://inscricoes.unesp.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

INFORMAÇÕES

Faculdade de Medicina do Câmpus de Botucatu

Seção Técnica de Gestão de Pessoas

Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro, S/N – Unesp

Botucatu/Sp – Cep 18618687

Atendimento STGP: Segundas às Sextas das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 18h00

Telefone: (14) 3880 1045 – (14) 3880 1048

e-mail: stgp.fmb@unesp.br