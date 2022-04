Banco de Leite Humano de Botucatu precisa de doações

Em fevereiro, por exemplo, o estoque do BLH fechou com 26 litros

O Banco de Leite Humano (BLH), pertencente à Gerência Técnica de Nutrição e Dietética (GTND) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu (HCFMB), está com seus estoques em baixa e precisa de doações de leite materno.

Quando os estoques estão em níveis regulares a arrecadação atinge entre 50 e 60 litros de leite humano no mês. Em fevereiro, por exemplo, o estoque do BLH fechou com 26 litros.

Para realizar a doação é necessário a doadora estar amamentando e ter leite em excedente, estar em boas condições de saúde, não ser fumante, não ser usuária de droga, não fazer uso excessivo de álcool e de medicamentos contraindicados para amamentação, não ter recebido transfusão de sangue nos últimos seis meses e não possuir sintomas gripais.

Quem tiver interesse em colaborar com o BLH pode entrar em contato pelos telefones (14) 3811 6410 ou 99799 8289. O BLH fornece o kit para a doadora, contendo máscara, touca, vidro esterilizado e folheto com todas as explicações da doação. Toda semana é realizado a visita domiciliar para retirada do leite na residência da doadora.