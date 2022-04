Botucatu: criança morre após ser atacada por pitbull

Ataque ocorreu ainda por motivos desconhecidos

Da Redação

Uma criança de um ano morreu na tarde desta quarta-feira, 6 de abril, após sofrer o ataque de um cachorro da própria família, no Jardim do Bosque.

Conforme informações fornecidas pela polícia, o ataque ocorreu no final da manhã enquanto a mãe estendia a roupa no quintal da casa. Nisso, a vítima saiu pelo local, sendo que o ataque do cão ocorreu sem qualquer motivo aparente. A mãe apenas conseguiu separar o animal após atrai-lo um saco de ração.

A criança ficou com ferimentos graves e chegou a ser socorrida pelo SAMU. Encaminhada ao Hospital das Clínicas, não resistiu aos ferimentos.

O local do ataque foi isolado pela perícia e equipe do canil compareceu para levar o cachorro. O animal tem quatro anos e estava com a família há um mês. Polícia apura o caso.

*Texto atualizado as 15h15 para acréscimo de informações.