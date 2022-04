Embraer e Exército Brasileiro assinam contrato para aquisição de quatro radares

O SABER M60 é um radar de busca que integra um sistema de defesa antiaérea de baixa altura

Da Redação

A Embraer e o Exército Brasileiro assinaram contrato para ampliar o uso dos radares SABER M60 nas Unidades de Artilharias Antiaérea do Exército Brasileiro. Esta ampliação contará com a aquisição de quatro unidades adicionais de radares, em sua versão 2.0, e reforça a parceria estabelecida entre o Exército Brasileiro e a Embraer no contínuo desenvolvimento, implantação e aprimoramento de Meios de Emprego Militar (MEM), que contribuam para aumentar as capacidades de atuações dessas Unidades.

A obtenção dos radares SABER M60 está prevista no Planejamento Estratégico do Exército Brasileiro 2020-2023 e amplia a capacidade operacional da Força Terrestre. Sinaliza o compromisso com a missão constitucional Defesa da Pátria e contribui, também, para a ampliação de parcerias entre o setor público, o meio acadêmico e a indústria a fim de buscar o domínio de tecnologias críticas na área de defesa.

Fruto da parceria entre a Embraer e o Exército Brasileiro em desenvolver um radar de artilharia antiaérea de baixa altura, o Radar SABER M60 possui desenvolvimento 100% nacional e teve seu início de operação em 2010, quando as primeiras unidades foram entregues ao Exército. Em 2019, houve conclusão da fase de atualização tecnológica, resultando na versão 2.0, que já conta com exportações.

O SABER M60 é um radar de busca que integra um sistema de defesa antiaérea de baixa altura visando à proteção de pontos e áreas sensíveis como indústrias, usinas e instalações governamentais. Com tecnologia 3D, possui alcance de 60 quilômetros e até 16.400 pés de altura e permite rastrear até 60 alvos simultaneamente, incluindo a detecção e classificação automática de alvos. De fácil montagem e transportabilidade, pode ser montado em até 15 minutos, e possuindo tecnologia LPI (Low Probability Interception), o que permite alta capacidade de atuar na identificação de alvos sem ser facilmente identificado.

O SABER M60 pode ser integrado aos sistemas de armas baseados em mísseis ou canhões antiaéreos e pode ser customizado para ser integrado em qualquer outro sistema de defesa aérea, como o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA).