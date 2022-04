Taekwondo de Botucatu conquista medalhas no Campeonato Paulista

Essa foi a primeira participação da equipe no Campeonato Paulista

Da Redação

Atletas do Botucatu Taekwondo Team participaram da 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo realizada na cidade de Ilhabela. A equipe contou com 11 atletas, conquistando 11 medalhas: 5 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Essa foi a primeira participação da equipe no Campeonato Paulista, considerada a competição mais importante do Estado.

A Botucatu Taekwondo Team é uma instituição conveniada à Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida. Os convênios têm como objetivo viabilizar atividades físicas e desportivas, melhorando a qualidade de vida dos botucatuenses.