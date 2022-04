Botucatu: assinado contrato para construção da nova creche da Vila São Lúcio

Serão investidos R$ 3,8 milhões em aproximadamente 1.400 metros quadrados de construção

Da Redação

O Prefeito Mário Pardini assinou nesta quarta-feira, 06, o contrato para início de obras da nova Creche da Vila São Luiz. O prédio será construído na Rua dos Costas e abrigará as crianças já assistidas na EMEI Vila São Lúcio e CEI Roberto Andreucci, ambas com atendimento próximo a Rodoviária de Botucatu.

A nova unidade escolar será construída em uma área ao lado da Escola João Maria pela empresa Construtora Holanda, vencedora da licitação. Serão investidos R$ 3,8 milhões em aproximadamente 1.400 metros quadrados de construção. A planta do empreendimento foi desenvolvida pelo Escritório de Projeto da Prefeitura.

“Esse projeto vai atender uma expectativa antiga de melhorar o atendimento as crianças da Creche da Vila Aparecida. Teremos um prédio moderno, com todos os elementos necessários para uma educação de qualidade”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

As obras devem ter início ainda no mês de abril. O prazo de execução da obra é de 12 meses. “Estamos muito felizes com o início desta obra, porque teremos um prédio totalmente adequado, moderno e seguro, para atender as 300 crianças que já frequentam a Educação Infantil próximo a Rodoviária. Nossa preocupação foi manter todos os alunos no setor, garantindo a segurança, a comodidade e ambientes que favorecem o desenvolvimento através das brincadeiras e interações, tão importantes na educação infantil”, completou Cristiane Amorim Rodrigues, Secretária Municipal de Educação.