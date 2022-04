Comércio de Botucatu define horários para os feriados da próxima semana

As lojas terão autorização para funcionar das 9 as 17 horas



Da Redação

O feriado de 14 de abril, aniversário dos 167 anos de Botucatu, poderá ter o comércio em pleno funcionamento. É o que está previsto em comunicado divulgado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu (Sincomércio), que tornou facultativa abertura das empresas do varejo. A data cai em uma quinta-feira.

A possibilidade está prevista na Convenção Coletiva firmada junto ao Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciários). Para que isso ocorra, no entanto, algumas condições foram estabelecidas bem como compensações aos funcionários.

As lojas terão autorização para funcionar das 9 as 17 horas, mas deverão utilizar banco de horas e uma folga a seus colaboradores dentro do prazo de 90 dias. Outra possibilidade é o pagamento de verba que deverá ser de R$ 175 às Empresas de Grande Porte, R$ 95 para Empresas de Pequeno Porte (EPP) e R$ 75 para Micro Empresas (ME) ou Microempreendedor Individual (MEI).

No entanto, o comércio não terá funcionamento no dia 15, Sexta-Feira Santa, com exceção de comércio e do shopping local, que possuem convenções diferentes às do comércio varejista. Já no sábado, 16 de abril, o funcionamento será normal.