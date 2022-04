Ex-vereador Carlos Trigo confirma pré-candidatura a deputado estadual

Com ele são quatro nomes especulados para uma vaga na Assembleia Legislativa

Da Redação

Mais um nome pode constar como opção aos botucatuenses nas urnas durante as eleições de outubro. O ex-vereador Carlos Trigo, atualmente no PDT, anunciou sua pré-candidatura à uma vaga para deputado estadual nesta semana.

Sua intenção de disputar o pleito deste ano já era discutida internamente no partido, que atualmente possui em seus quadros a vereadora Rose Ielo e o ex-prefeito Mário Ielo, nomes que também eram especulados para uma candidatura da legenda.

Nesta semana tanto Trigo quanto Ielo estiveram Santana do Parnaíba em evento do PDT e se encontraram com o pré-candidato a presidente Ciro Gomes e também a governador, Elvis César.

Carlos Trigo foi vereador em Botucatu durante cinco mandatos, sendo que a primeira vez foi em 2000, ainda quando era filiado ao PT, partido que ficou até 2016. Antes, também exerceu cargo legislativo em Torrinha, onde nasceu. Foi candidato à reeleição para vereador em 2020, também pelo PDT, mas não foi reeleito. Na oportunidade, obteve 1.315 votos, tornando-se primeiro suplente da legenda.

Além do ex-vereador, também devem disputar uma vaga ao legislativo paulista o atual deputado Fernando Cury (União Brasil), o ex-secretário municipal de Saúde, André Spadaro (PSDB) e o vereador Abelardo (Republicanos), que anunciou sua pré-candidatura durante sessão da Câmara Municipal de segunda-feira, 4 de abril.