Fundo Social de Botucatu abre inscrições para cursos gratuitos

O Fundo Social de Solidariedade de Botucatu está com inscrições abertas para cursos de geração de renda. Serão oferecidas formações para: Pequenos Reparos em Roupas, Produção de Salgados Assados e Fritos, Produção de Pães Artesanais, Doces de Chocolate, Manicure e Pedicure, Bolo caseiro e de festa, Auxiliar de Cabeleireiro, e Designer de sobrancelha.

As aulas ocorrerão nas salas de aula do próprio Fundo Social, com datas e horários a serem definidos assim que as turmas estiverem completas. Os interessados devem se inscrever pelo telefone (14) 3811-1524.

“O setor de serviços em Botucatu cresceu bastante no último ano e queremos que assim continue em 2022. Empreender tem sido uma escolha para quem está desempregado e queremos oferecer mecanismos para que essas pessoas garantam sua renda através desta formação oferecida pelo Fundo”, afirmou a Presidente do Fundo Social, Pida Pardini.

Os cursos são destinados a pessoas com 16 anos ou mais. Casos as vagas sejam preenchidas, haverá formação de lista de espera para futuras turmas.

Mais informações:

Fundo Social de Solidariedade

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1524