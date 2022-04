Após morte de bebê, Prefeitura e Hospital ativam mais 10 leitos no Pronto Socorro Infantil

O Pronto-Socorro Pediátrico (PSP), unidade administrada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) em parceria com a Prefeitura Municipal e com o apoio da Organização Social de Saúde (OSS) Pirangi abrirá uma Enfermaria Pediátrica com 10 leitos, para otimizar o fluxo e a assistência aos pequenos pacientes que precisam de internação.

A nova Enfermaria já está em funcionamento. A nova equipe de atendimento é composta por 6 enfermeiros, 14 técnicos de enfermagem, 6 auxiliares de enfermagem, médico, além de equipe de limpeza, que fará o rodízio de atendimento 24 horas diariamente.

“Oferecer assistência de qualidade requer melhoria em infraestrutura, fortalecimento das equipes que trabalham na unidade e acolhimento humanizado. A implantação de novas ações em conjunto com a Prefeitura Municipal e a OSS Pirangi reforçam nosso compromisso para que o Complexo HC mantenha seu atendimento de excelência”, afirma o Chefe de Gabinete do HCFMB, Dr. José Carlos Souza Trindade Filho.

Esta expansão de leitos no PSP melhora a oferta assistencial aos pacientes que precisam de cuidados imediatos não só em Botucatu, mas em toda região que o HCFMB atende, e impacta diretamente na melhora do gerenciamento de leitos do Hospital.

A nova ala, reformada no início de 2020, foi usada durante a pandemia de Covid-19 no atendimento de pacientes adultos de baixa complexidade acometidos pelo novo coronavírus. Com a redução de casos, o espaço foi fechado em agosto do ano passado.

Segundo o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, a abertura de novos leitos faz parte de um trabalho em conjunto de implantação de medidas que só trarão benefícios à população. “Com um trabalho em equipe muito bem organizado, conseguimos uma importante salto no atendimento e no fluxo de leitos. Agradeço ao empenho de todos”, finaliza.