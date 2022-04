Avaré sediará a Final Nacional de Rodeios

Com capacidade para 40 mil pessoas, a Arena de Eventos Avaré será uma dos maiores do país

Da Redação

A Estância Turística de Avaré vai ser sede da Final Nacional de Rodeios (FNR) em dezembro. É a primeira vez que o evento da Confederação Nacional de Rodeio (CNAR) será encerrado fora de Barretos, cidade que é referência mundial no esporte.

A escolha de Avaré está relacionada aos investimentos que a Prefeitura vem fazendo no setor. Isso porque o evento vai acontecer na Arena de Eventos, que será inaugurada na ocasião.

“O espaço nem foi inaugurado e já está incrementando o turismo de Avaré e região. Só mesmo uma estrutura como essa é capaz de receber o maior espetáculo de montarias do Brasil”, afirma a municipalidade.

Com capacidade para 40 mil pessoas, a Arena de Eventos Avaré será uma dos maiores do país. A título de comparação: o famoso Estádio de Rodeios de Barretos em formato de ferradura tem capacidade para 35 mil pessoas.

Programação

Uma das maiores festas com os portões abertos do país, a edição 2022 da Exposição Municipal Agropecuária e Industrial de Avaré (Emapa) acontece entre 2 e 11 de dezembro no Parque Fernando Cruz Pimentel.

Com rodeio em cavalos e touros, a FNR será realizada entre 8 e 11 de dezembro, contando com a participação de competidores de nível internacional.

A programação com shows artísticos, outro destaque da Emapa, será divulgada em breve.