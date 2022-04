Botucatu recebe unidades de método contraceptivo mais eficaz do mundo

O Implanon NXT pode ser utilizado pelo período de até três anos

Da Redação

Um projeto do Ambulatório de Planejamento Familiar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) culminou com a compra de 500 unidades de Implanon NXT, método contraceptivo de longa duração mais eficaz atualmente.

Liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), esse implante hormonal é plástico, em formato de bastão e contém etonogestrel, um hormônio que regula a gravidez e é liberado continuamente em doses pequenas.

O Implanon NXT pode ser utilizado pelo período de até três anos, porém quem desejar poderá retirar a qualquer momento. A inserção é feita com anestesia local, logo abaixo da pele, na parte superior do braço. Em cerca de oito horas os níveis sanguíneos do hormônio já alcançam concentrações suficientes para inibir a ovulação.

Conquista e distribuição

“Quando tivemos acesso a uma emenda parlamentar, vimos uma oportunidade de fazer a solicitação. Enviamos uma proposta, nosso projeto foi aceito e teremos a oportunidade de disponibilizar o implante subdérmico para pacientes adolescentes”, explica Drª. Flávia Bueloni Dias, médica ginecologista e responsável pelo Ambulatório de Planejamento Familiar do HCFMB.

De acordo com a especialista, o objetivo do trabalho é atingir as adolescentes de até 19 anos, uma vez que a liberação dos recursos provenientes da emenda parlamentar estava condicionada a esta proposta.

Para atingir este público, a equipe do Ambulatório de Planejamento Familiar trabalhará em parceria com o Serviço de Pediatria do Hospital, o Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp) e as Unidades Básicas de Saúde do Município, que farão o encaminhamento das adolescentes que desejarem inserir o Implanon NXT.

“Faremos um ambulatório direcionado para as adolescentes”, explica Drª. Flávia. A previsão é que a inserção dos dispositivos ocorra a partir do final de abril ou começo do mês de maio.

“A Maternidade do HCFMB também fará uma abordagem com as adolescentes que tiverem bebê com a finalidade de encontrar mulheres que queiram realizar a implantação do método contraceptivo no puerpério.

Vantagens e desvantagens do método

A ginecologista explica que o medicamento é muito pouco contraindicado. “É um contraceptivo reversível de longa ação”, lembra Drª. Flávia. Ainda segundo a médica, o Implanon NXT “é mais eficaz que os métodos definitivos, que são a laqueadura e a vasectomia”.

Em virtude de o dispositivo não possuir estrogênio, o Implanon NXT pode ser inserido em uma grande quantidade de mulheres.

Segundo a responsável pelo Ambulatório de Planejamento Familiar do HCFMB, há uma desvantagem em relação ao método. “Não conseguimos prever o padrão de sangramento que as pacientes terão”, frisa Drª. Flávia.

Os dados apontam que aproximadamente 80% das mulheres que utilizam o Implanon NXT se adaptam bem ao longo de um ano, porém o restante “pode apresentar algum tipo de sangramento que não seja tão desejável”, explica a médica. Nestes casos, há possibilidade de utilizar algum medicamento para resolução do problema ou proceder com a retirada do dispositivo.