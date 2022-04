Denunciado por estuprar e matar a própria mãe em Bauru recebe pena de 42 anos de prisão

O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (7)

Da Redação

O Tribunal do Júri de Bauru condenou, após denúncia oferecida pelo MPSP, o homem que cometeu abuso sexual e matou a própria mãe. Pelos crimes de feminicídio com as qualificadoras de uso de meio cruel e para assegurar a ocultação de outro crime, além de estupro de vulnerável, ele recebeu pena de 42 anos de prisão em regime fechado. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (7).

Depoimentos juntados aos autos do processo, que tramita em segredo de Justiça, apontam que o réu tinha comportamento agressivo, costumando agredir e ameaçar a mãe de morte em diversas ocasiões, chegando a usar um cabo de vassoura para os golpes.

Laudo necroscópico apontou que a mulher, com cerca de 80 anos, foi vítima de asfixia mecânica após a violência sexual.