Hospital das Clínicas de Botucatu lança programa de humanização

Conjunto daqueles que se dedicam a uma atividade por vontade própria. A teórica definição do dicionário esconde o real significado da palavra “voluntário”. Ou melhor, os diversos significados que estarão presentes no projeto HCVoluntário, idealizado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e que abrangerá todo o Complexo HC nos próximos meses.

Esta ação tem o intuito de organizar as ações voluntárias que já atuam no Hospital e motivar mais pessoas a iniciarem esta prática, envolvendo-se em diversas frentes, seja auxiliando na otimização da assistência, no cuidado com a manutenção dos ambientes, na atenção com o paciente internado, reforçando o acesso à informação sobre o seu estado de saúde e contato com familiares, ou ainda trazendo momentos solidários, de arte e de fé para pacientes e seus acompanhantes.

Segundo a Diretora de Assistência à Saúde do HCFMB, Dr.ª Erika Ortolan, a ideia do HCVoluntário surgiu da necessidade constante de melhorar a experiência do paciente no Hospital. “Nosso objetivo é aumentar o número de olhos e ouvidos às necessidades dos pacientes, inspirando-nos na vivência de outros hospitais, que já possuem experiências de sucesso com o voluntariado”.

O projeto é dividido em cinco frentes de humanização, cada uma com sua cor específica:

– Ação Social (laranja): café da manhã voluntário, Doutores da Alegria, beleza em geral;

– Artes (roxo): oficinas de artesanato, dança, cinema, contação de histórias, musicalização, teatros;

– Espiritualidade (azul): agentes religiosos cadastrados na Pastoral da Saúde Ecumênica, pertencente ao Núcleo de Serviço Social;

– Informar (amarela): informações ao paciente, em formato fixo ou itinerante;

– Zelar (verde): revitalização, jardinagem terapêutica, dentre outros.

Os interessados em fazer parte deste projeto precisam preencher um formulário disponível no site do HCFMB (clicando aqui). Com a análise dos dados, haverá uma avaliação psicológica para identificar o perfil do interessado e direcioná-lo à frente de voluntariado ideal. Antes de iniciar as suas atividades, o voluntário passará por um treinamento específico, a fim de exercer a sua missão de acordo com as normas e rotinas do Hospital.

Para Dr.ª Erika, ser voluntário é doar o que a pessoa possui de mais precioso, que é o seu tempo e sua atenção para o bem do outro. “O voluntário traz um olhar diferenciado sobre a assistência aos pacientes, com grandes benefícios sobre o cuidar, reforçando que, no HCFMB, somos gente cuidando de gente”, finaliza.

O HCVoluntário é norteado pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e é organizado pelos seguintes setores do HCFMB: Departamento de Assistência à Saúde (Gerência de Enfermagem, Gerência Médica e Gerência Multiprofissional), Departamento de Gestão de Pessoas, Gerência de Comunicação, Imprensa e Marketing, Gerência de Tecnologia da Informação (CIMED), Comissão de Captação de Recursos Externos, Comissão de Humanização e chefia médica do Pronto-Socorro Referenciado (PSR).