Plataforma do BB oferta imóveis com até 85% de desconto

Da Agência Brasil

O Banco do Brasil vai ofertar 3.100 imóveis para venda direta ou leilão durante o mês de abril com descontos que chegam até 85%. Há ofertas com valores desde R$ 10,6 mil até R$ 24,8 milhões em todo o país, predominantemente nos estados de Goiás, Paraíba e Piauí.

Os imóveis estão disponíveis no site Seu Imóvel BB. Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse – região, tipo de imóvel, valor e demais características. O Portal Seu Imóvel BB concentra as ofertas de casas, apartamentos, terrenos e fazendas de propriedade do Banco do Brasil disponíveis para leilão ou venda direta.

Toda negociação é feita de forma virtual, por meio da Resale. Proptech fundada em 2015, a Resale é um outlet de imóveis que desenvolve soluções para gestão e venda de ativos que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras, grandes empresas ou Governos.

Por meio das suas plataformas, tanto essas instituições quanto o cliente final podem ter acesso à tecnologias de ponta que tornam o processo de compra e venda mais ágil, fácil e barato.