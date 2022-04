Professor João Lauro se despede do programa de pós em Patologia da Unesp Botucatu

Professor decidiu encerrar suas atividades e se dedicar a novos projetos

Da Redação

No ano em que completa 30 anos de atuação como professor e orientador no Programa de Pós-graduação em Patologia na Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp), o Professor Titular João Lauro Viana de Camargo decidiu que era chegado o momento de encerrar suas atividades e se dedicar a novos projetos.

Na manhã desta quinta-feira, 7 de abril, o docente foi recebido pela diretora da FMB, Professora Associada Maria Cristina Pereira Lima para uma sessão de agradecimento e homenagem por sua grande contribuição à instituição. O Conselho do Programa de Pós-Graduação em Patologia também marcou presença com a coordenadora, Profª Drª Márcia Guimarães da Silva, o vice-coordenador, Prof. Associado Luís Fernando Barbisan e a Profª Drª Luciane Alarcão Dias-Melicio.

“A contribuição do professor João Lauro se soma a de grandes nomes do Departamento de Patologia e do Programa de Pós-Graduação em Patologia. O momento nos traz um misto de tristeza, porque é uma saída, o encerramento de uma etapa, mas também de alegria porque é uma trajetória irretocável de construção. Além disso, o professor João Lauro continua atuando em alguns projetos, porque não iríamos permitir que ele ficasse longe da gente. Para nós é uma satisfação poder homenageá-lo como professor e como gestor, já que teve um trabalho fundamental na vice-diretoria da Faculdade. Nossa eterna gratidão”, comentou a diretora da FMB.

A homenagem pegou o professor de surpresa. “Achei que viria aqui à diretoria para assinar alguns papeis e acabei surpreendido. Estou aqui segurando as minhas emoções. Esse momento de reconhecimento que a professora Márcia, a direção e meus amigos de departamento fazem é muito gratificante. Foi muito gentil e muito amigável da parte deles fazerem isso comigo. Gostaria que todos tivessem o privilégio de passar por momentos como esse”, comentou.

Médico (1971), patologista (1974), mestre (1977) e doutor (1981) pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), João Lauro é uma referência no ensino, na pesquisa e na formação de profissionais para atuarem na área de saúde. “Existem grandes nomes que deram muito suor e lágrimas por essa instituição e me sinto muito satisfeito e privilegiado de ter participado desse caminho que eles prepararam e depois ombreei com eles. Tenho muita satisfação e orgulho de fazer parte da história dessa instituição e espero continuar podendo colaborar com ela”.

Questionado sobre a importância do papel da pós-graduação dentro das universidades brasileiras, o docente disse que ela sempre foi e continuará sendo uma referência para a geração de conhecimento e para a preparação de profissionais mais críticos, melhor instrumentados e mais reflexivos. “Como o nome mesmo diz, ela é um passo além da graduação. A pós oferece um polimento ao profissional e o torna mais crítico e lhe permite uma produtividade com maior impacto. Em um país como o nosso, que vive em crises sucessivas, a pós graduação tem um papel relevante e vai permitir que a instituições acadêmicas como a nossa possam respirar e sobreviver. Mesmo reconhecendo a extrema importância da graduação, não a veja fazendo isso. A pós-graduação forma lideranças intelectuais, lideranças científicas. Esse é o seu papel”.