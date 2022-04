PSB indica oficialmente Alckmin como vice de Lula

Indicação foi feita em reunião com os presidentes do PT e do PSB

Da Rede Brasil Atual

O PSB indicou formalmente o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para compor a chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como candidato a vice-presidente. A indicação foi feita em reunião com os presidentes do PT e do PSB, nesta sexta-feira (8), em São Paulo.

Lula enalteceu a experiência de ambos e disse que o compromisso da união não é apenas vencer, mas possibilitar a crescimento econômico e social do Brasil. “Se essa chapa for formalizada, não é apenas para vencer as eleições. Nossa tarefa é recuperar o país. Vamos conversar com toda a sociedade brasileira, com os grandes e pequenos empresários, além do povo trabalhador e os sem-terra. Todo mundo será respeitado nesse país, mas nosso coração será voltado àqueles que mais necessitam”, afirmou Lula.

Além de Lula e da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, estiveram presentes os deputados federais José Guimarães (CE), Paulo Teixeira (SP) e Reginaldo Lopes (MG); o senador Paulo Rocha (PA); o deputado estadual paulista Emidio de Souza; o secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto; e o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante.

Carta do PSB

Do lado do PSB estavam o presidente da sigla, Carlos Siqueira e o ex-governador Márcio França; os deputados federais Danilo Cabral (PE) e Alessandro Molon (RJ); o prefeito de Recife João Campos; o deputado estadual Caio França; e o ex-prefeito de Campinas Jonas Donizette. A indicação também foi formalizada em carta do partido ao PT. “Essa proposição não se limita apenas ao aspecto eleitoral e envolve uma dimensão programática”, diz o texto.