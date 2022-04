Novo shopping na Amando de Barros deve ser inaugurado em dezembro

Estima-se que 500 empregos diretos sejam gerados com o shopping

Da Redação

Após décadas sediando serviços públicos como agências dos bancos Nossa Caixa e Banco do Brasil, bem como da antiga Secretaria da Fazenda do Estado e também como Prefeitura, o prédio existente na Praça Emílio Peduti, o Bosque, terá uma nova vocação e será transformado em shopping center.

É o que prevê o empresário Marcelo Ruas, que pretende transformar o espaço em um dos maiores espaços de empreendimento comercial e empresarial de Botucatu. Apresentado oficialmente neste sábado, 9 de abril, o projeto contempla a transformação do prédio em um complexo empresarial denominado “Shopping Amando”.

As obras de adaptação já ocorrem no empreendimento que deverá ter quatro andares voltados ao comércio e prestação de serviços. O hall de entrada contemplará 18 lojas dos mais variados segmentos. Já o segundo pavimento será destinado para a prestação de serviços com 24 lojas, além de cinco espaços destinados à saúde. O shopping ainda contará com área para coworking, que oferecerá estrutura para outras empresas empreenderem na região central reduzindo custos.

Para aproveitar o entorno, a varanda será destinada a experiência gastronômica e cultural, com a previsão de sete restaurantes ofertando produtos diversos, como algumas redes nacionais de alimentação.

Além da acessibilidade pelas ruas adjacentes, o empreendimento contará com dois elevadores panorâmicos, com capacidade para dez pessoas cada. Um dos principais gargalos para o comércio na região central, o estacionamento de veículos contará com até 100 vagas disponíveis.

A previsão é que o empreendimento esteja concluído e pronto para entrar em atividade no mês de dezembro. Estima-se que 500 empregos diretos sejam gerados com o shopping.