Associação dos Funcionários Públicos realiza campanha do agasalho em Botucatu

Da Redação

A AFPESP (Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo) realiza, até 31 de maio, sua Campanha do Agasalho 2022, com postos de arrecadação nas principais cidades paulistas e alguns municípios de Minas Gerais, onde estão situadas as unidades regionais e de lazer da entidade. Podem ser doadas peças como cobertores, meias, gorros, moletons, calças, blusas de frio, pijamas e calçados para adultos e crianças, novos ou usados.

Com cerca de 2 4 0 mil associados e contando também com as doações de amigos e familiares, bem como dos colaboradores, é significativo o potencial da AFPESP para a arrecadação dos agasalhos. Em Botucatu, as peças podem ser entregues na Unidade Regional, à Avenida Julio Vaz de Carvalho, S/N — à altura do n° 1.123 — Jardim Itamarati.

“Mais do que nunca, devemos ser solidários e doar agasalhos a quem precisa, ajudando os mais necessitados, inclusive crianças e idosos, a não passar frio”, salienta Artur Marques da Silva Filho, presidente da AFPESP, acentuando: “Além do conforto, roupas adequadas e cobertores protegem a saúde, considerando que a exposição a baixas temperaturas favorece a proliferação de várias doenças, em especial as infeciosas”.