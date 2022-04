Bandeira verde pode representar redução de até 20% na tarifa de energia

Bandeira de escassez é adotada principalmente para cobrir os custos do uso de termoelétricas

Da Agência USP

O governo federal informou que a bandeira verde entrará em vigor na tarifa de energia elétrica. Desde o ano passado, os brasileiros estão submetidos à bandeira tarifária de escassez hídrica, que torna a energia mais cara. O professor Pedro Luiz Côrtes, da Escola de Comunicações e Artes e do Instituto de Energia e Ambiente, ambos da USP, conta que essa mudança pode significar uma redução de 15% a 20% no valor da tarifa.

Côrtes lembra, entretanto, que esse impacto será sentido a partir de junho, já que, em metade do mês de abril, vigorou a tarifa de escassez. Na avaliação do professor, a situação dos reservatórios permite essa mudança. “O que causa preocupação é o governo ter avisado que pretende manter essa bandeira até o final do ano.” O prognóstico para o Sul do País é negativo, principalmente por conta do fenômeno La Niña, que provoca estiagem na região. “Hoje a gente tem condições de manter essa bandeira, mas eu não sei se ao longo dos próximos meses a gente vai ter”, alerta.

A bandeira de escassez é adotada principalmente para cobrir os custos do uso de termoelétricas. O governo também concedeu outros benefícios para as empresas do setor, como um empréstimo de mais de R$ 10 bilhões. Segundo Côrtes, a redução na tarifa poderia ser menor, de modo que essa conta fosse paga aos poucos. “A situação pode melhorar este ano, mas isso não significa que em relação à energia elétrica nós teremos um arrefecimento a partir do ano que vem”, conclui.