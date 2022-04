Botucatu: vereador pede iluminação às margens da Castelinho

Pagani pede que as instalações sejam feitas com células fotoelétricas

Da Redação

Cerca de 10 mil carros passam, por dia, no trecho de acesso à Botucatu localizado na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho. Pensando na quantidade de pessoas que circulam pelo local e na visibilidade da cidade, no último dia 04 de abril o vereador Lelo Pagani (PSDB) apresentou um requerimento na sessão ordinária da Câmara solicitando a iluminação do referido ponto.

Oficiado ao prefeito Mário Pardini, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho, Junot de Lara Carvalho e à secretária Adjunta de Turismo, Roberta Leme Sogayar, o parlamentar solicita que seja iluminada toda a extensão localizada à direita, no sentido Shopping-Botucatu, próximo ao trevo de entrada para a Marechal Rondon e ao letreiro “Botucatu”.

“Nossa cidade, com suas belezas naturais e atrações culturais, vem cada dia mais fomentando o turismo e recebendo visitantes de diversas cidades. Iluminar este importante trecho de acesso se torna uma forma de divulgar ainda mais a nossa cidade a todos que por ali passam e seguem seus destinos”, explica Pagani.

No documento, o vereador pede que as instalações sejam feitas com células fotoelétricas, ou, também conhecidas como “células solares”, que são geradoras de energia.

“Esse sistema aproveita, principalmente, a luz solar para gerar energia elétrica. Por não emitir nenhum tipo de resíduo, a célula solar, além de tudo, é considerada uma forma de produção de energia limpa”, explica.

“São ações que valorizam a cidade e mostram que o município possui zeladoria, cuidado. Os visitantes observam a maneira como a localidade se apresenta. Essa pode ser uma forma de atrair mais turistas e, consequentemente, fomentar, também, a economia local”, diz ainda o parlamentar.