Plataforma desenvolvida pela Unesp Botucatu alcança mais de mil teleatendimentos

O E-Care Sentinela é uma plataforma de teleatendimento e orientação em saúde

Da Redação

Lançada oficialmente pela Reitoria em junho de 2021 e alcançando todas as 24 unidades da Universidade Estadual Paulista (Unesp), a plataforma online de serviços de telessaúde E-Care Sentinela acaba de alcançar a marca de mil atendimentos, em menos de um ano de funcionamento. O projeto – inovador dentro da universidade – complementa a rede de cuidado e saúde dos unespianos formada pelas 16 Seções Técnicas de Saúde (STS´s).

“Tínhamos nove campus sem nenhum profissional de saúde para oferecer qualquer tipo de acompanhamento. A potência do E-Care Sentinela é justamente proporcionar acolhimento a quem está em atividade presencial, quem está em atividade remota, para quem busca apenas tirar dúvidas ou para quem de fato tem algum quadro clínico e necessita de atendimento multiprofissional. Nesse momento em que os serviços estão com uma sobrecarga para atendimento ambulatorial e de urgência, a telessaúde é uma forma segura de atendimento”, informa a médica Ludmila Braga, chefe da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador (CSST) e presidente do Comitê Unesp Covid-19.

O E-Care Sentinela é uma plataforma de teleatendimento e orientação em saúde que conta com profissionais das áreas da medicina, enfermagem, farmácia e psicologia. Via internet, eles auxiliam a comunidade universitária e seus familiares no enfrentamento da Covid-19. Ao ingressarem no ambiente virtual, alunos, docentes e servidores técnico-administrativos são recepcionados por um tecnólogo da informação em uma sala de espera e encaminhados a uma sala de atendimento para consulta com um profissional da equipe multi.

O serviço está integrado ao AppCare, aplicativo desenvolvido pela Unesp que, entre outras funcionalidades, ajuda a monitorar sintomas gripais dos membros da comunidade que desenvolvem atividades presenciais. “Do ponto de vista do planejamento, tanto para a Coordenadoria de Saúde como para o Comitê Covid-19, a criação do E-Care Sentinela foi muito importante porque nos permite ter um panorama mais geral do que está acontecendo com a comunidade. Essa conexão nos ajuda a planejar as ações futuras oferecendo algo que seja resolutivo e que atenda as necessidades dos unespianos”, completa a Dra. Ludmila Braga.

A procura pelo serviço, que nos primeiros meses registrava média de três a quatro atendimentos diários, atingiu pico de 34 pacientes em um único dia, em janeiro deste ano, no surgimento da variante Omicron. O levantamento mais recente aponta que entre 03 de janeiro e 06 de abril de 2022 os profissionais que integram o e-Care Sentinela prestaram 876 atendimentos, uma média de praticamente 220 por mês.

As situações registradas foram as mais variadas possíveis, incluindo sintomas gripais leves, pacientes assintomáticos, dúvidas sobre vacinação, isolamento de equipe de trabalho, manejo de funcionário com persistência de sintomas após término de isolamento, síndrome pós-covid, ansiedade pós-covid, telemonitoramento de pacientes em isolamento, entre outros.

A equipe de profissionais multidisciplinares do e-Care Sentinela pode prescrever aos pacientes, quando necessário, medicamentos e exames, como testes RT-PCR para detectar o vírus da covid-19. A prescrição eletrônica é assinada digitalmente pelo médico responsável pelo atendimento e facilita a realização de testes em unidades de saúde da cidade de origem do paciente, bem como a aquisição de medicamentos nas farmácias. A triagem para o atendimento é feita na plataforma.

De acordo com a gravidade do caso, a equipe também poderá redirecionar o paciente a um atendimento presencial na rede de saúde de seu município ou, em situações específicas, a outros serviços, como de psicoterapia.

Confiança e trabalho integrado

A coordenadora do Núcleo de Educação a Distância e Tecnologia de Informação em Saúde (NEAD.TIS) da FMB, Dr.ª Ana Silvia Sartori Barraviera Seabra Ferreira, revela que o atendimento número mil do e-Care Sentinela foi alcançado na última terça-feira (5), a partir de um evento sentinela detectado em uma das unidades da universidade, com vários casos positivos de Covid-19. Segundo ela, chegar a essa marca de mil atendimentos em menos de um ano de funcionamento da plataforma demonstra a confiança da comunidade unespiana no projeto e o sucesso do trabalho integrado com o Comitê Unesp Covid-19 e as STS´s.

“O importante é que esse trabalho integrado nos permite identificar os casos e agir rapidamente na contenção dos problemas que eles possam gerar. Quando acontece alguma coisa em qualquer unidade da Unesp os profissionais da STS já entram em contato com a gente. Obedecemos todo o protocolo estabelecido pelo Comitê Covid-19. Não fazemos nada sem passar pelas instâncias superiores. Temos reuniões periódicas com a Doutora Ludmila Braga para rever e atualizar esses protocolos. Essa marca de mil atendimentos é simbólica e expressiva, porque demonstra o reconhecimento e a confiança de toda a comunidade em nosso trabalho”.

Formada em Comunicação Social e com pós-graduação na área de Telemedicina, Ana Silvia vive uma realização pessoal com o desenvolvimento de uma ferramenta de grande abrangência e capaz de garantir assistência em saúde à população, sobretudo nas fases mais restritivas do combate à Covid-19. “Antes da pandemia não era possível fazer esse tipo de atendimento virtual. A legislação não permitia um acompanhamento dessa forma. É uma satisfação pessoal desenvolver um projeto com essa abrangência, cobrindo o estado de São Paulo inteiro e alcançando todos esses resultados que consigamos visualizar como muito positivos. É muito gratificante poder participar e coordenar esse projeto, ao lado de uma equipe de profissionais talentosos e extremamente dedicados. E ao mesmo tempo verificar os frutos que nós colhemos”.

Uma das coordenadoras do e-Care Sentinela, a Professora Assistente do Departamento de Enfermagem da FMB, Cassiana Mendes Bertoncello Fontes, agradece o apoio da reitoria da Unesp, nas figuras do Magnífico Reitor, Professor Pasqual Barretti e do Pró-Reitor de Extensão e Cultura, Professor Raul Borges Guimarães, pela confiança e credibilidade na equipe do projeto e disponibilidade em conhecê-lo e implementá-lo inicialmente nos campus de Presidente Prudente e Dracena, num teste piloto em maio de 2021 e depois lançá-lo para as 24 unidades em todos os campi da Universidade.

“Esse projeto nasceu em 2020, mas esse sonho já vinha sendo alimentado há muito tempo por professores e servidores técnico-administrativos da FMB. Essa marca de mil atendimentos comprova que esse projeto é exequível, dentro de todo seu pressuposto metodológico e invoca a importância da teleducação, a importância que as tecnologias digitais trouxeram em um momento crítico, assustador e desafiador. Ficamos felizes em poder contribuir com a Unesp, com todos os unespianos e seus familiares que também são usuários da plataforma”, comenta.

Na sua visão, o sucesso na implementação da plataforma está diretamente ligado à equipe multiprofissional que confiou na coordenação e desenvolve um trabalho sério e que caminha para a interdisciplinaridade, à medida que os profissionais interagem, respeitam o campo de conhecimento técnico de cada um e praticam esse conhecimento dentro de uma plataforma digital, ao vivo, online, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

“Não poderíamos deixar de agradecer imensamente a esse trabalho uníssono, em conjunto e de grande valor agregado. Isso é reflexo de capacitação, de conhecimento, de habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, respeito à ética, às legislações específicas de cada profissão e principalmente à importância de empatia com o outro. Com quem sofre com a pandemia”, conclui.

Para o segundo ano de funcionamento, a proposta é que a plataforma avance para um acompanhamento integral de casos pós-covid, algo que hoje é feito apenas em determinadas situações. No que já está sendo chamado de e-Care Mais, a equipe multiprofissional ganhará o reforço das áreas de fisioterapia, educação física, fonoaudiologia, nutrição e terapia ocupacional.

O e-Care Sentinela é um projeto realizado por docentes e pesquisadores da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), com apoio da Reitoria da Unesp, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e Vunesp. Para ter acesso aos serviços da plataforma, acesse http://www.ecaresentinela.com.br. Os atendimentos são totalmente gratuitos. (com informações da TV Unesp)