Primeira câmera da “muralha virtual” é instalada na Cohab 1; Prefeitura desmente que seja radar

Outros 10 pontos ainda receberão equipamentos de monitoramento

Da Redação

A “muralha virtual” de Botucatu começa a tomar forma. Nesta semana, a primeira câmera de monitoramento foi instalada no acesso ao viaduto do Centro de Atividades do Sesi.

O equipamento está em fase de testes, sendo que as imagens são transmitidas ao Centro de Operações Integradas, da Guarda Civil Municipal. Objetivo é analisar e coibir atos de vandalismo e violência.

O início da instalação não teve qualquer aviso por parte do Poder Público, o que acarretou questionamento e desinformação por parte de populares. Muitos fizeram postagens em redes sociais virtuais onde afirmavam que o equipamento seria um “radar” e que já estava identificando veículos que superassem os 30 km/h, velocidade permitida no trecho.

Segundo a Prefeitura de Botucatu, o equipamento trata-se apenas de uma câmera de monitoramento e que integra o projeto piloto da “muralha virtual” a ser implantada no município.

Além do acesso ao viaduto que leva ao CAT do Sesi e bairros do entorno, mais dez câmeras serão instaladas em diferentes bairros e regiões da Cidade, ainda em cronograma a ser definido.