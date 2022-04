Santa Casa de Avaré terá dez novos leitos de UTI

Com isso, Unidade de Saúde passará a ter 19 leitos de UTI

Da Redação

A Santa Casa de Misericórdia de Avaré vai receber 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A viabilização é fruto de uma ação em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde. A entidade filantrópica atua em convênio com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré.

Com isso, a Santa Casa passará a ter 19 leitos de UTI para atender pacientes da cidade e de 16 municípios da região, uma vez que Avaré é referência regional em Saúde no Vale do Paranapanema.

A necessidade de novos leitos para atender à demanda foi apresentada à Diretoria Regional de Saúde de Bauru (DRS VI), que atendeu ao pedido do município e da entidade.

A proposta é que o novo setor comece a funcionar em maio. A UTI atual, que tem 9 leitos, vai passar por reformas estruturais para receber os novos leitos, enquanto a Santa Casa define os profissionais que vão atuar no setor.