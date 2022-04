São Manuel: primeira parcela do IPTU 2022 vence dia 18 de abril

Contribuintes que não receberam seus carnês podem emitir o boleto via site da Prefeitura

Da Redação

A Administração Municipal, através da Diretoria de Finanças, informa à população de São Manuel que os boletos do IPTU 2022 foram entregues aos contribuintes pelos Correios.

Os contribuintes que não receberam seus carnes podem emitir o boleto de pagamento via site da Prefeitura (www.saomanuel.sp.gov.br).

O passo a passo para a emissão deve ser feito da seguinte maneira:

1) Acessar o site da Prefeitura de São Manuel – www.saomanuel.sp.gov.br ;

2) Acessar a aba “serviços on line”;

3) Acessar em 2a. via IPTU 2022 (deve informar o número do cadastro reduzido).

O vencimento da primeira parcela, inclusive com desconto de 5% para o pagamento total do imposto, vence no próximo dia 15 de abril. Como a data é feriado nacional (sexta-feira Santa), o pagamento da primeira parcela (com ou sem desconto), poderá ser feito no dia 18 (segunda-feira). Quem optar pelo pagamento parcelado, poderá fazê-lo em 9 parcelas.