Terceira parcela do IPVA 2022 vence na segunda-feira (11) para veículos com placa final 1

Neste ano, o imposto foi parcelado em cinco vezes

Da Redação

Os proprietários de veículos com placa final 1 têm até a próxima segunda-feira (11) para efetuar o pagamento da terceira parcela do IPVA 2022 com desconto de 5%, concedido pelo Governo Estadual. Neste ano, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi parcelado em cinco vezes, de fevereiro a junho. Os contribuintes que escolheram o parcelamento deverão recolher a terceira cota até segunda para evitar juros e multas.

O calendário de vencimento de acordo com o final de placa dos veículos segue até 26 de abril, considerando apenas os dias úteis (veja na tabela abaixo). A consulta do valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Para efetuar o pagamento, basta informar o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor) nos canais oferecidos pela rede bancária e realizar o recolhimento do tributo. É possível utilizar o internet banking, débito agendado, aplicativos bancários ou nos terminais de autoatendimento. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

IPVA para caminhões

O ciclo de vencimento do IPVA 2022 para esta categoria se difere das demais.

Em 20 de abril vence o prazo para pagamento do imposto para caminhões e caminhões-tratores em cota única com desconto de 5%. Já as demais parcelas devem ser quitadas em 20 de maio (segunda), 20 de julho (terceira), 22 de agosto (quarta) e 20 de setembro (quinta).

Parcelamento no cartão de crédito

É possível quitar o IPVA 2022 com cartão de crédito nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento. As operadoras financeiras conveniadas têm autonomia para definir o número de parcelas e adequar a melhor negociação com o contribuinte.

Os valores pagos ao correspondente bancário são repassados ao Governo do Estado de forma imediata, e sem qualquer desconto ou encargo.

Para mais informações, os proprietários dos veículos podem entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 0800-0170110 (por telefone fixo), (11) 2450-6810 (exclusivo para chamadas por telefone móvel) e pelo canal Fale Conosco, no portal da Sefaz-SP.

Licenciamento Antecipado 2022

Os proprietários que desejam antecipar o licenciamento anual deverão quitar todos os débitos que recaiam sobre o veículo, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e, se for o caso, multas de trânsito.