Aplicação da vacina da Influenza para idosos e trabalhadores da saúde continua em Bauru

A vacinação acontece sem agendamento

Da Redação

A Secretaria de Saúde segue com a aplicação da vacina da Influenza para idosos com 60 anos ou mais e para trabalhadores da saúde. A aplicação, para os idosos, é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), e no Promai, de segunda a sexta-feira das 8h às 15h. Os profissionais da saúde que atuam em hospitais e serviços de urgência e emergência ou na atenção básica estão recebendo a vacina em seus ambientes de trabalho, e os profissionais autônomos da saúde devem procurar uma unidade de saúde.

A vacinação acontece sem agendamento. Os idosos devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência, e os trabalhadores autônomos da saúde devem apresentar estes mesmos documentos e ainda a comprovação de que é profissional ou trabalhador da saúde.

Os idosos que ainda não receberam a dose adicional ou a quarta dose da vacina da Covid-19 poderão tomar a vacina da Influenza e da Covid-19 no mesmo dia, se assim desejarem. A vacina da gripe – Influenza é aplicada em dose única, anualmente, para os públicos definidos pelo Ministério da Saúde. A vacinação é necessária para reduzir o risco de casos graves é óbitos da Influenza nestes públicos.

Nas duas semanas iniciais da vacinação, Bauru aplicou 8.721 doses da vacina da Influenza, sendo 8.076 em idosos e 645 em trabalhadores da saúde.

TRABALHADORES DA SAÚDE

De acordo com a nota técnica do Estado, podem tomar a vacina da Influenza todos os trabalhadores da saúde, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários, e os respectivos técnicos e auxiliares.

A vacina também é disponibilizada para os trabalhadores de apoio da área da saúde, como seguranças, cozinheiros, recepcionistas, equipes de limpeza, motoristas de ambulância, entre outros. Os estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento de assistência nos serviços de saúde, e cuidadores de idosos, doulas e parteiras também podem tomar a vacina.