Correios reduz prazo do Sedex em mais de 200 trechos

Da Redação

Nesse mês de abril, os Correios promoveram a redução de prazo de entrega do Sedex em 209 trechos estaduais e nacionais, que passam a contar com distribuição de encomendas em apenas um dia após a data da postagem, ou seja, o D+1.

Dentre os trajetos abrangidos, estão as rotas com origem em São Paulo com destino a Recife, Manaus e Fortaleza, que têm se destacado pelo alto fluxo de objetos. Anteriormente, para esses trechos, o prazo médio era de dois dias para entrega.

A empresa também retomou a expansão da oferta dos serviços da linha Premium – Sedex 10 e 12 -, para aproximadamente 5 mil trechos por todo o País.

“Essas medidas beneficiam diretamente o consumidor, que receberá suas encomendas mais rapidamente. Isso reforça o compromisso dos Correios em atender cada vez melhor aos seus clientes, posicionando a empresa como a maior parceira do e-commerce brasileiro”, ressalta o presidente da empresa, Floriano Peixoto.

Linha Premium – Os Correios possuem uma linha de serviços expressos para atender diferentes necessidades. O Sedex 10 garante que as encomendas sejam entregues até as 10h do dia útil seguinte; o Sedex 12, com atributos equivalentes, garante entregas até 12h do próximo dia útil. E o novo Sedex Hoje, disponível inicialmente em São Paulo, vem atendendo as demandas do mercado por soluções cada vez mais ágeis e com prazos de entrega menores, permitindo que as encomendas cheguem ao destino no mesmo dia da postagem.

A consulta e simulação de preços e prazos estão disponíveis no site dos Correios. Mais informações também podem ser obtidas com as equipes de Atendimento Comercial dos Correios. Os contatos estão acessíveis em https://www.correios.com.br/falecomoscorreios