Polícia apreende 500 quilos de maconha na Castello Branco

Apreensão teve perseguição durante alguns quilômetros da rodovia

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) registrou um caso de tráfico de entorpecentes na manhã desta segunda-feira, 11 de abril, na Rodovia Castello Branco (SP 280).

O fato foi registrado nas proximidades do pedágio instalado em Quadra. Consta que havia a denúncia de que um Volkswagen Gol fazia a escolta de outro veículo, um VW Jetta, que transportava entorpecentes. Os ocupantes do primeiro veículo admitiram o tráfico.

Com tais informações as equipes redobraram as abordagens quando o Jetta se aproximou do pedágio. Nisso, o motorista percebeu o reforço policial e iniciou fuga que durou quatro quilômetros.

Em determinada saída da Castello Branco o motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra uma placa de sinalização. Alguns metros adiantes o carro foi abandonado em uma propriedade rural.

A Polícia acionou apoio aéreo do helicóptero Águia, já que o suspeito promoveu fuga pela mata. Ainda não há informações sobre a localização do mesmo.

No interior do Jetta foram encontrados 846 tabletes de maconha, totalizando 500 quilos da droga.