Prefeitura de São Manuel ampliará rastreamento para toda a frota de veículos

Serviço realizado de rastreamento de veículos, traz informações em tempo real

Da Redação

A Administração Municipal mantém um contrato com uma empresa especializada em rastreamento veicular, para o controle da circulação de sua frota. Esse rastreamento de gestão de frotas que era feito em veículos de algumas Diretorias Municipais, irá ser estendido para toda a frota.

Com auxílio da tecnologia, o serviço realizado de rastreamento de veículos, traz informações em tempo real, 24 horas por dia, através do computador ou smartphone, proporcionando economia, segurança e praticidade.

Além disso, evita o fim dos desperdícios auxiliando na monitoração, que pode ser feita pelo celular ou smartphone, do combustível, do Km rodado, horas trabalhadas, rotas desnecessárias, excessos de velocidade, desvios, manutenção e multas. Tudo isso feito de maneira simples, fácil, dedutível, com praticidade em sua operação, durante as 24 horas do dia.