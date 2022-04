Termina nesta terça-feira inscrição para 2,5 mil novas contratações do Bolsa do Povo Educação

Contemplados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 500 mensais

Da Redação

Termina nesta terça-feira (12), às 8h, o prazo de inscrição para 2,5 mil novas vagas do Bolsa do Povo Educação — Ação Responsáveis. Pais e responsáveis de alunos das escolas estaduais trabalharão em diversas frentes como a busca ativa de alunos e suporte geral às atividades com os educandos nas unidades.

Para isso, eles receberão uma bolsa-auxílio de R$ 500 mensais, durantes seis meses, para uma jornada de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais de trabalho, que podem também ser desempenhadas aos finais de semana, sem afetar a carga horária prevista.

A inscrições devem ser feitas no site do Bolsa do Povo. Para participar, os candidatos devem atender aos requisitos mínimos do programa: ser responsável legal pelo aluno da rede estadual; estar desempregado há pelo menos três meses; morar, preferencialmente, próximo à unidade escolar; ter idade entre 18 a 59 anos; e não estar atuando em alguma unidade escolar, nem ser beneficiário ativo.

Serão contempladas para as novas inscrições as escolas que possuem poucos candidatos e aquelas que tiveram, na primeira inscrição, menos candidatos do que vagas disponíveis. Nestes casos, as unidades deverão finalizar a análise dos candidatos já inscritos para depois convocar os novos interessados.

Todos serão avaliados de acordo com critérios de prioridade e de validação das documentações pelas Diretorias de Ensino. Os aprovados participarão de uma formação inicial, com previsão de início em 25 de abril.

Bolsa do Povo Educação — Ação Responsáveis

Para auxiliar as famílias a superar os desafios educacionais e financeiros decorrentes da pandemia, o Bolsa do Povo Educação — Ação Responsáveis promove oportunidades de trabalho, qualificação profissional e renda para parte da população desempregada, além de ampliar o envolvimento da comunidade escolar, reforçando vínculos entre alunos, professores e servidores da Educação.

Em 2021, o Programa beneficiou cerca de 13 mil pais ou responsáveis. Para este ano, a expectativa da Secretaria de Educação é atingir mais de 20 mil pessoas.

Criado pelo Governo de São Paulo e enviado em forma de projeto de lei pela Secretaria da Casa Civil à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em abril de 2021, o Bolsa do Povo tem 19 programas sociais, dentre eles, o Bolsa do Povo Educação — Ação Responsáveis, gerenciado pela Secretaria de Educação.