Avaré: primeira parcela da taxa de Licença e alvará vence em 20 de abril

A quitação agora pode ser paga via Pix

Da Redação

A primeira parcela da Taxa de Licença (Alvará) de 2022 vence no dia 20 de abril. O pagamento à vista garante 5% de desconto no valor.

A quitação agora pode ser paga via Pix. A proposta da Prefeitura da Estância Turística de Avaré é aproveitar os recursos tecnológicos para facilitar a vida do contribuinte.

Basta acessar avare.sp.gov.br, abrir a aba “Serviços Online”, localizada na parte inferior da página eletrônica, e clicar no botão “Serviços”.

Em seguida, o usuário deve clicar em “Emissão de DAM” (Documento de Arrecadação Municipal), no alto da página, “taxa de licença 2022”, e digitar a inscrição municipal de cadastro mobiliário.

Depois de inserir os caracteres de verificação, é só clicar na opção “Pagar com Pix”. Caso não queira utilizar a função, o contribuinte também pode imprimir o boleto e fazer o pagamento da maneira tradicional.

Atalho

Já a área Acesso Rápido, também no site oficial do município, oferece um atalho. Basta clicar no botão “ISS/Alvaré” para chegar diretamente ao espaço “Emissão de DAM”.

Em seguida, é só digitar o solicitado conforme o informado acima e fazer o pagamento utilizando o Pix.

A taxa de licença 2022 também pode ser obtida pelo e-mail iss@avare.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (14) 3711-2532.