Bancos não abrem nos feriados deste mês, incluindo aniversário de Botucatu

Contas de consumo e carnês poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil aos feriados

Da Redação

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias nos feriados de Sexta-feira da Paixão, em 15 de abril, e Tiradentes, comemorado em 21 de abril.

Por se tratar de feriados nacionais, não haverá expediente nas agências. No dia 22 de abril, sexta-feira, o atendimento ao público acontece normalmente.

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

“Os atendimentos pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Graças ao expressivo investimento dos bancos em tecnologia e automação (R$ 25,7 bilhões em 2020), os canais eletrônicos assumiram a condição de canal mais utilizado para as transações bancárias, por ser uma alternativa prática e extremamente segura”, explica o diretor-adjunto de Serviços da FEBRABAN, Walter Tadeu de Faria.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento nos dias 15 e 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil aos feriados, ou seja, nos dias 18 e 22 de abril. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Bancos também fecham na quinta, mas só em Botucatu

Em Botucatu, por ter um feriado municipal no dia 14 de abril, quinta-feira, a Febraban informou que as agências não devem ter expediente.

“A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) esclarece que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas. Já nas datas originais dos feriados municipais e estaduais que tenham sido antecipados há atendimento bancário normal.”, informou a federação em nota.