Botucatu: oficinas de Artes Visuais e Música tem vagas para adolescentes de 14 a 17 anos

Da Redação

A Associação Comunitária João de Barro está com vagas abertas e gratuitas para oficinas de Artes Visuais e Produção Musical para adolescentes de 14 a 17 anos, moradores dos bairros Vila Santa Maria, Jardim Santa Mônica, Jardim Aeroporto, 24 de maio e adjacentes da região sudeste de Botucatu.

As oficinas culturais são realizadas pelo projeto Bem Te Vi e ministradas pelos artistas e professores Edgar Campos (Artes Visuais) e Fernando Parré (Produção Musical). O projeto começou suas atividades do 2022 atendendo alunos da Escola Estadual Manuel Patrício do Nascimento e hoje dá prosseguimento às atividades na própria sede do projeto, que fica na Rua Jornalista Pedro Chiaradia, n° 1620, no Jardim Santa Mônica. Os interessados em participar devem entrar em contato pelo telefone (14) 9-9670-5060 ou pelo e-mail contato@joaodebarro.org.br .

Para o coordenador da ação, Pedro Barroca, é muito importante que os jovens que moram na região fiquem sabendo e participem das atividades. “Acreditamos que a cultura e os processos de troca e aprendizagem contribuem para o fortalecimento dos vínculos entre os adolescentes e com a comunidade. Além de promover possibilidades de expressão que auxiliam no processo de afirmação de suas identidades”, frisou Pedro. “É também muito importante para os adolescentes essa imersão num universo de referências e experiências diversas que ampliam os seus horizontes e as perspectivas”, continua Pedro.

As atividades do projeto Bem Te Vi são realizadas com apoio do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Botucatu e da Cozinha Piloto da Prefeitura de Botucatu, que fornece café da manhã e almoço aos participantes.