Botucatu: rodas se desprendem de ônibus na Campos Salles

Empresa concessionária instalou sindicancia para apurar os fatos

Da Redação

Duas rodas de um ônibus circular se desprenderam enquanto o veículo estava em movimento, na Rua Campos Salles, Centro de Botucatu, na tarde desta terça-feira, 12 de abril.

Populares que registraram o fato relataram que enquanto o ônibus fazia a subida pela rua, que liga a rodovia Domingos Sartori ao centro, uma das rodas se desprendeu, o que obrigou o motorista a manobrar para não tombar com o veículo ou mesmo atingir terceiros.

O ônibus pertence a viação São Dimas que, salientou que o veículo passa por manutenções preventivas e que uma sindicancia interna será aberta para apuração do incidente. Ainda segundo a empresa, o motorista havia percebido o problema e estava retornando com o circular para a garagem, quando um parafuso veio a soltar-se, o que danificou os demais e ocasionou o desprendimento das rodas.

Casos de falta de manutenção, quebra de veículos, bem como desprendimento de pneus e rodas eram frequentes no sistema de transporte urbano público em Botucatu. A crise, inclusive, fez com que a Prefeitura rompesse contratos com as concessionárias ainda no governo João Cury, decisão ratificada no governo Pardini.

No entanto, recursos na Justiça e Termos de Ajustamento de Contrato (TAC) mantiveram as duas empresas como prestadoras de serviços, com exceção da Stadtbus, que deixou as operações em 2021.

Atualmente a tarifa do transporte público é de R$ 3,55 em Botucatu.