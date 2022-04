Câmara promove sessão alusiva as 167 anos de Botucatu

Depois de dois anos sem realizar festividades para o aniversário da cidade, a Câmara de Botucatu teve uma noite especial nesta segunda-feira, 11 de abril. A rotineira sessão ordinária semanal deu lugar a uma sessão comemorativa em conjunto com a Academia Botucatuense de Letras, com direito a música na praça, vídeo de “parabéns”, discursos e um olhar ao futuro e aos novos tempos de esperança que já chegam.

Às 19h, as comemorações aos 167 anos da cidade começaram na Praça Emilio Pedutti (Praça do Bosque), com uma apresentação da Banda Sinfônica Municipal de Botucatu, regida pelo maestro Franklin Ramos. Nem um início de chuva tirou a animação do espetáculo, que contou com um repertório variado, de trilhas de filmes a sambas, passando também pela já esperada “Canção Oficial do Município”.

Em seguida, vereadores e público se dirigiram às dependências da Câmara para dar continuidade à sessão festiva. A transição de ambiente foi marcada pela exibição de um vídeo alusivo ao aniversário da cidade, em que diversos munícipes puderam deixar seu “parabéns”. Depois, a presidente da ABL, profª Carmen Silvia, iniciou os discursos da noite com um texto poético sobre Botucatu. Ela foi seguida pelo vereador Silvio (Republicanos). Designado para representar o Poder Legislativo, ele abordou o que espera em um novo tempo de esperança e bonança para nossa cidade. Para finalizar, o vice-prefeito, André Luiz Peres, falou representando o Poder Executivo.

Ainda teve votação

Logo após o término das festividades, o presidente da Câmara, vereador Palhinha (União), deu início à uma sessão extraordinária. Em pauta, um projeto de lei complementar do Executivo que havia recebido um pedido de vista na manhã da segunda-feira. A matéria (PLC 7/2022) tratava de alteração e acréscimo de artigos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Botucatu, em especial sobre jornada de trabalho e Adicional de Carga Horária de Função Gratificada.

Depois do vereador Abelardo (Republicanos), autor do pedido de vista, e do vereador Sargento Laudo (PSDB) se manifestarem sobre o assunto, projeto e mensagem foram aprovados por unanimidade.