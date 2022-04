Castello Branco deve receber mais de 300 mil veículos no feriado pela região

Concessionária realizará um esquema especial de atendimento

Da Redação

A CCR SPVias, empresa fiscalizada pela ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), estima que 475 mil veículos trafeguem por suas rodovias no fim de semana prolongado entre os dias 14 a 17 de abril, período que concentra a movimentação do feriado de Páscoa.

A Concessionária realizará um esquema especial de atendimento, visando melhorar a fluidez do tráfego, e nesse período toda a frota de veículos da empresa estará em operação para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico, que pode ser solicitado através do 0800-703-5030, gratuitamente, 24 horas por dia.

O maior movimento esperado é na Rodovia Castello Branco (SP-280), principal ligação para os municípios de Quadra, Cesário Lange, Torre de Pedra, Porangaba, Bofete, Pardinho, Itatinga, Iaras e Águas de Santa Bárbara. A previsão é que 301 mil veículos passem por este trecho.

Nas rodovias Antonio Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes (SP 127), entre os municípios de Tatuí e Capão Bonito, a expectativa é de 56 mil veículos.

Na Rodovia Raposo Tavares (SP 270), nas proximidades de Itapetininga, Alambari, Sarapuí e Araçoiaba da Serra, o movimento esperado é de 49 mil veículos.

Na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258), que atravessa os municípios de Capão Bonito, Taquarivaí, Itapeva, Buri e Itararé, o movimento esperado é de 33 mil veículos.

Na Rodovia João Mellão (SP-255), região de Avaré, devem trafegar aproximadamente 36 mil veículos.

Dicas de Segurança

Para uma viagem tranquila e segura, Alexandre Neachic, coordenador de Tráfego da CCR SPVias, reforça sobre a importância de os motoristas realizarem a checagem dos principais itens de segurança dos veículos: pneus, freios, faróis, lanternas. “É fundamental estar atento aos níveis de água, óleo e combustível. Além disso, vamos reforçar por meio de nossos painéis de mensagem, frases de conscientização sobre uso de segurança, inclusive no banco traseiro, e respeito aos limites de velocidade”.

Horários de maior movimento nas rodovias

· Quinta-feira (14 de abril): entre 15h e 19h | sentido interior

· Sexta-feira (15 de abril): entre 8h e 11h | sentido interior

· Domingo (17 de abril): entre 11h e 21h | sentido capital

Obras

As obras em execução, que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos, para que os usuários possam trafegar com capacidade plena da rodovia.

Condições de tráfego e ocorrências nas rodovias (24h) – 0800-703-5030