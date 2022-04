Creche do Comércio em novo prédio atenderá mais de 200 crianças

As adaptações no prédio prosseguem para atendimento do público

Da Redação

A Creche do Comércio mantida pela Prefeitura de Botucatu terá ampliação de atendimento ao se instalar em novo prédio. Dessa vez o serviço estará alocado na Avenida Santana.

O espaço, que abrigou um colégio particular, possui capacidade de atendimento para 200 crianças em horário estendido.

As adaptações no prédio prosseguem para que as atividades sejam iniciadas na próxima segunda-feira, 18 de abril.

Além de um espaço reformado, com salas e refeitórios amplos adaptados para crianças, o prédio tem duas entradas/saídas para organizar o fluxo de alunos e dar comodidade aos pais.

Outra novidade é a ampliação de vagas. Além das 100 crianças já atendidas de 4 meses a 5 anos, o novo local permitirá que o atendimento seja dobrado e 200 crianças sejam atendidas na nova Creche do Comércio do Centro.