Rodolfo, de São Manuel, é o novo reforço do Cruzeiro

Ele será um dos reforços da raposa para a série B do Campeonato Brasileiro

Da Redação

O atacante Rodolfo, nascido em São Manuel, assinou contrato com o Cruzeiro Esporte Clube, nova Sociedade Anônima de Futebol. Com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro e árabe, o atleta será um dos reforços da raposa para a série B do Campeonato Brasileiro neste ano.

Rodolfo, de 29 anos, estava no elenco do América-MG. Foi vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil em 2020. Rodolfo encerrou aquela temporada com 24 participações em gols em 52 jogos. No entanto, perdeu espaço na equipe no ano seguinte, sendo reserva. Fez 31 partidas e marcou um gol.