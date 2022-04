Cinco pessoas são presas por transportarem cocaína em calçados usando a droga como palmilha

Caso foi registrado na Policia Federal de Bauru como tráfico internacional de drogas

Da Redação

A Polícia Militar prendeu três homens e duas mulheres que transportavam cocaína em seus calçados, usando a droga como palmilha. O flagrante ocorreu na última segunda-feira (11), em Jaú, na região de Bauru – interior do Estado.

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), participava da operação “Paz e Proteção”, pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Sp-225), quando abordou um ônibus de viagem e localizou dentro do tênis de um dos passageiros, de nacionalidade estrangeira, duas embalagens com paste base de cocaína, que estavam sendo usadas como palmilhas.

Questionado, o suspeito confessou que estava acompanhado de outras quatro pessoas, entre amigos e familiares, com os quais foram localizadas outras oito embalagens com o mesmo entorpecente.

Diante dos fatos, os cinco autores foram presos em flagrante e as substâncias, que somaram 5,8 quilos, apreendidas para perícia. Também foram recolhidos cinco celulares e certa quantia em moeda estrangeira.

O caso foi registrado na Policia Federal de Bauru como tráfico internacional de drogas e o grupo encaminhado a unidades penitenciárias.