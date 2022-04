Dexco inicia terraplanagem de nova fábrica em Botucatu

A nova empresa ocupará total de 120 mil m² no Distrito Industrial 1

Da Redação

Investimento estimado em R$ 600 milhões, a nova fábrica da Dexco (antiga Duratex) começa a se estruturar. Desde o final de março são realizados trabalhos de terraplanagem da estrutura que terá 60 mil metros quadrados, em sua primeira etapa de concepção.

A nova empresa ocupará total de 120 mil m² no Distrito Industrial 1, nas proximidades da antiga fábrica da Duratex, que hoje está encampada pela Eucatex. Previsão que a estrutura seja destinada par a produção de revestimentos cerâmicos, com capacidade de produção de 10 milhões de m³ por ano ao incorporar tecnologia da indústria 4.0, com máxima robotização e emprego de inteligência artificial.

Previsão é de que a unidade botucatuense entre em operação a partir de 2023.