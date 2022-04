Estudantes da Escola Pedro Torres fazem visita técnica a agrofloresta urbana

Atividade com os adolescentes faz parte da disciplina eletiva “Jardins Produtivos”

Da Redação

No dia 8 de abril, vinte alunos da Escola Estadual Prof. Pedro Torres foram caminhando até o Espaço NUME para uma visita técnica a Agrofloresta Urbana em desenvolvimento no local, o cultivo de alimentos e flores, além da rotina de trabalho agroecológico realizado na Vila Regina, a cerca de 500 metros da unidade de ensino que fica na Rua Amando de Barros.

A atividade com os adolescentes, entre 13 e 16 anos, faz parte da disciplina eletiva “Jardins Produtivos”, proposta e ministrada pela professora de Ciências e Biologia, Isadora Soares Galvanese. “Os alunos gostaram muito da visita, pois puderam experimentar um ambiente bem diferente do qual estão habituados. Apesar de alguns jovens terem contato com o ambiente rural, eles não conheciam o sistema agroflorestal e os conceitos fundamentais que o cercam”, destacou a professora Isadora.

Uma das coisas que surpreendeu os alunos da Escola Pedro Torres foi a variedade de cores e qualidade de milhos crioulos cultivados na agrofloresta urbana do NUME. “O milho é um dos alimentos com maior variedade do mundo, mas normalmente conhecemos apenas o tipo servido como milho verde cozido. Perceber que esse tipo de descoberta, a partir do que cultivamos, impacta e encanta alguns jovens é muito gratificante”, frisou o agricultor Guilherme de Araújo.

O Espaço NUME está aberto para visitação do público em geral, mas para acompanhamento de visitas escolares é necessário realizar o agendamento prévio pelo telefone (14) 14 9-9820-9821.

Espaço NUME

Endereço – Rua Capitão José Rezende Leite, chácara sem número ao final da rua – Vila Regina.