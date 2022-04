Parque Tecnológico sedia evento sobre financiamento a empreendedores

Empresas com faturamento entre R$ 81 mil e R$ 90 milhões podem obter crédito

Da Redação

O Parque Tecnológico Botucatu sediará, na próxima terça feira (19), das 9h às 17 horas, o evento “Linhas de Financiamento à inovação”. É uma parceria com o Ciesp – Regional de Botucatu, com apoio da Prefeitura Municipal para incentivo ao empreendedorismo, emprego e qualificação profissional. Micro, pequenos e médio empreendedores da região poderão receber atendimento presencial personalizado do Desenvolve SP para acesso a crédito facilitado.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Visando a retomada da economia, o Desenvolve SP expandiu suas opções para operações de linhas de crédito para MPMEs. Além de capital de giro, a instituição oferece oportunidades de financiamento para projetos de inovação, sustentabilidade, aquisição de máquinas e equipamentos e demais implantações para a retomada de atividades econômicas.

Empresas de todos os setores com faturamento entre R$ 81 mil e R$ 90 milhões podem obter crédito para capital de giro e financiamentos, por meio de linhas com juros reduzidos e prazos para pagamento que vão até 10 anos. Para auxiliar os empreendedores com a apresentação de garantias, o Desenvolve SP oferece a opção do Fundo de Aval – FDA (fundo garantidor criado pelo Governo do Estado de São Paulo), ou o Fundo Garantidor de Investimentos – FGI.

Durante o evento será disponibilizada a possibilidade de atendimento presencial, com agendamento de horário, para as empresas que estiverem interessadas em conhecer mais a fundo os produtos disponibilizados pelo Desenvolve SP.

Para mais informações, acesse: https://www.desenvolvesp.com. br/

SERVIÇO:

Data: Terça-feira, 19 e abril de 2022

Horário: 9h às 17h

Local: Parque Tecnológico Botucatu – Rodovia Gastão Dall Farra, km 7

Entrada gratuita

Inscrições: https://tinyurl.com/ eventolinhasdefinanciamento

Sobre o Desenvolve SP

O Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor é a instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo que ampara o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas e de municípios paulistas. Por meio de programas e linhas de crédito com condições excepcionais, financia o crescimento sustentável de negócios e projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da população e impulsionam a economia e a geração de emprego e renda no Estado.