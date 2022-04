Botucatu: novo atacarejo na Avenida Dante Delmanto gerará 200 empregos

Novo empreendimento gerará 200 empregos diretos

Da Redação

Mais um empreendimento comercial deve ser concretizado em Botucatu nos próximos meses. Uma rede de atacarejo, que une a praticidade do varejo junto com preços praticados pelo atacado, deve se instalar na Avenida Deputado Dante Delmanto, ainda em 2022.

A informação foi dada pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) durante entrevista a uma rádio local na segunda-feira, 11 de abril. Segundo ele, reunião com representantes da empresa ocorreu na última semana para a viabilização do projeto, bem como os detalhes da área a ser instalada, que será em um terreno à frente da rotatória de acesso à Rodovia Antonio Butignoli, com acesso direto à Rodovia Marechal Rondon (SP 300).

“A área já foi comprada. Estive com os investidores na semana passada, quando me apresentaram o projeto e os documentos de compra”, salientou Pardini.

Conforme o prefeito, o novo empreendimento gerará 200 empregos diretos.